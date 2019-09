Offenbach (dpa/lrs) - Die erste Septemberwoche beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mild und überwiegend trocken. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach bleibt es am Montag schwach bewölkt bei Temperaturen bis 23 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann auf 6 bis 9 Grad ab, in der Eifel können die Temperaturen gebietsweise auf 2 Grad fallen.

Auch für Dienstag erwarten die Meteorologen des DWD einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Dazu kann es bis zu 26 Grad warm werden. Trocken bleibt es auch Dienstagnacht und am Mittwochmorgen, ab Mittwochnachmittag zieht von Nordwesten her Regen auf. Nach Vorhersage des DWD liegen die Temperaturen tagsüber bei 20 bis 26 Grad. Wolken und Regen halten sich bis in die Nacht und ziehen am Donnerstagmorgen nach Südosten hin ab.