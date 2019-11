Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird es am Dienstag recht mild mit vielen Wolken - im Süden kann die Wolkendecke allerdings zwischendurch auch aufreißen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, kann es zunächst vor allem im Norden etwas Regen geben. Andernorts bleibt es meist trocken, und auch in Nordhessen klingen die Schauer im Tagesverlauf ab. Mit 7 bis 13 Grad wird es nicht allzu kalt.

In den kommenden Tagen gehen die Temperaturen etwas zurück auf Werte zwischen sieben und elf Grad. Dazu bleibt es weiter bewölkt mit zeitweisem Regen. Chancen auf vorübergehende sonnige Abschnitte gibt es den Meteorologen zufolge am Freitag, der mit weniger Wolken startet. Im Tagesverlauf kehren dann aber die Wolken wieder nach Hessen zurück.