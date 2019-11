Offenbach (dpa/lrs) - In höheren Lagen in Rheinland-Pfalz müssen sich die Menschen auf winterliche Wetter- und Straßenverhältnisse einstellen. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach (DWD) rechneten bis in die Nacht zum Dienstag in der Eifel mit 10 bis 15 Zentimeter Neuschnee. Auch im Hunsrück und im Pfälzerwald dürften einige Zentimeter Schnee fallen, wie die Meteorologen aus Offenbach am Montag prognostizierten. Doch auch in tieferen Lagen komme es vorübergehend zu Schneefall. "In den tieferen Lagen - etwa in Saarbrücken - mischt sich auch mal eine Schneeflocke unter den Regen. Das ist aber nichts, was liegenbleibt", sagt Meteorologe Marcus Beyer vom DWD.