Offenbach (dpa/lhe) - Der Herbst zeigt sich in den kommenden Tagen in Hessen noch mal von seiner freundlichen Seite. Dabei bleibt es recht mild. Trotz zunächst teils vielen Wolken bleibe es am Dienstag meist trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im Laufe des Tages werde es zunehmend heiter mit Maximalwerten von 18 Grad. Am Mittwoch soll es nach Nebel am Morgen wolkig bis heiter werden. Regen sei an dem Tag nicht in Sicht, erklärten die Fachleute. Außerdem werde es mit bis zu 19 Grad noch etwas wärmer. Ähnlich ist die Prognose für Donnerstag.