Offenbach (dpa/lrs) - Es wird kühler in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn sinken die Temperaturen auf teils unter 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag berichtete. Am Montag sei es kaum bewölkt, es bleibe meist trocken. Es werde zwischen 18 bis 23 Grad warm. In der Nacht sinken die Temperaturen den Angaben zufolge deutlich auf bis zu 6 Grad. Am Dienstag scheine die Sonne, im Saarland und am Rhein soll es bis zu 25 Grad warm werden. Am Mittwoch ist es dann laut DWD meist dicht bewölkt, im Nordwesten regnet es. Die Höchsttemperaturen rangierten zwischen 20 bis 25 Grad.