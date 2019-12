Offenbach (dpa/lhe) - Kein Schnee am dritten Advent: In Hessen soll es am Sonntag stark bewölkt bleiben und es kann auch regnen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge kann sich ab dem Nachmittag im Norden und Nordwesten des Landes auch mal die Sonne zeigen. Die Höchstwerte steigen auf 8 bis 11 Grad, im Bergland auf 5 Grad. Bis zum Nachmittag erwartet der DWD außerdem starke bis stürmische Böen, in der zweiten Tageshälfte soll der Wind aber nachlassen.

Die Woche beginnt der Vorhersage zufolge grau und nass. Die Tageshöchstwerte erreichen am Montag 8 bis 12 Grad. Am Dienstag wird es bei trockenem Wetter und Höchstwerten von 11 bis 14, in Hochlagen bis zu 9 Grad, noch einmal etwas milder.