Offenbach (dpa/lhe) - Mit einem Mix aus Sonne und Nebel ist das Jahr 2020 in Hessen gestartet. Das setzt sich auch am Donnerstag fort, der vielerorts noch sonnig beginnt. Im Tagesverlauf kommt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber zunehmend zu Nebel. Die Temperaturen kommen nicht über drei Grad hinaus, örtlich ist auch leichter Dauerfrost möglich.

Am Freitag ist es teilweise stark bewölkt, zeitweise erwarten die Meteorologen leichten Regen. Die Höchsttemperaturen steigen auf bis zu sieben Grad. In der Nacht zum Samstag ist bei gelegentlichem Regen örtlich überfrierende Nässe möglich. Stark bewölkt und regnerisch dürfte am Samstag auch das Wochenende beginnen. Am Sonntag hingegen bleibt es meist trocken und wird wieder etwas kühler. Örtlich sind nach DWD-Angaben Nebel und Reifglätte möglich.