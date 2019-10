Offenbach (dpa/lhe) - In den nächsten Tagen gehen die Temperaturen in Hessen nach und nach zurück und es wird kälter. Dazu bleibt es zum Start in die neue Woche trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Am Sonntag könne es allerdings im Nordwesten und Südosten noch einige Regenfälle geben. Gegen Abend lockern die Wolken dann von Nordwesten her auf und der Regen lässt nach. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 17 Grad.

Nur noch bis zu 13 Grad werden am Montag erreicht. Der Tag wird aber heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. In der Nacht gehen die Temperaturen auf 4 bis minus 1 Grad zurück, gebietsweise ist Frost möglich. Mit Werten zwischen 7 und 11 Grad wird es am Dienstag noch etwas kälter, dabei bleibt es aber bei einem Mix aus Sonne und Wolken weiter trocken. In den darauffolgenden Tagen sinken die Temperaturen dann auf unter 10 Grad.