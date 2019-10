Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter zeigt sich in Hessen von seiner unbeständigen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach rechnet in den kommenden Tagen immer wieder mit Regen. Am Mittwoch sei bei vielen Wolken ein Wechsel aus trockenen und nassen Phasen zu erwarten. Der Wind falle meist mäßig aus, im Bergland seien aber einzelne starke bis stürmische Böen möglich. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen 14 und 18 Grad. Ähnlich sind auch die Aussichten für Donnerstag und Freitag.