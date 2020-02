Offenbach (dpa/lhe) - Hessen drohen ab Sonntag Unwetter mit orkanartigen Böen, möglicherweise mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Am Sonntag seien ab Mittag verbreitet Sturmböen, in den Bergen schwere Sturmböen wahrscheinlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mit. In Gipfellagen seien orkanartige Böen nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zu Montag komme bei Tiefstwerten zwischen 10 und 6 Grad noch kräftiger Regen mit stellenweise vereinzelten Gewittern hinzu. Der Höhepunkt des Sturms wird in der zweiten Nachthälfte erwartet. Der DWD kündigte für das Wochenende Unwetterwarnungen an und rechnete vor allem am Montag mit Behinderungen im Bahnverkehr.

Bis zum Wochenende soll das Wetter vergleichsweise gemütlich bleiben. Am Freitag und Samstag werden Höchsttemperaturen von bis zu 8 Grad erwartet.