Offenbach (dpa/lrs) - Zum Jahresende wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland meist freundlich und sonnig. Vor allem auf den Bergen sei die Luft mild, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mit. Der Montag bringt demnach Höchsttemperaturen von zwei bis sechs Grad im Flachland und bis zu zehn Grad im Bergland. In der Nacht zu Dienstag fallen die Temperaturen auf bis zu minus fünf Grad und es ziehen Wolken auf. Dabei bleibt es aber trocken.

Der letzte Tag des Jahres beginnt laut DWD-Prognose mit Wolken, zum Nachmittag hin lockert es auf. Dazu werden Temperaturen von drei bis sieben Grad erreicht. In der Silvesternacht wird die Aussicht auf Feuerwerk durch Nebelfelder erschwert, vor allem in der Nordhälfte von Rheinland-Pfalz. Auch der Neujahrsmorgen beginnt neblig, später zeigt sich die Sonne bei Temperaturen von zwei bis sechs Grad.