Potsdam/Berlin (dpa/bb) - Trocken und teilweise bewölkt hat der Donnerstag in Berlin und Brandenburg begonnen. Leichten Regen soll es am Morgen nur in Nordbrandenburg geben, der Rest des Tages wird laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber überwiegend trocken und heiter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und neun Grad. Der Freitag soll bei Bewölkung trocken bleiben. Auch am Wochenende bleibt die Bewölkung laut Prognose überwiegend bestehen. Gelegentlicher Regen und trockene, teils heitere Abschnitte sollen sich abwechseln.