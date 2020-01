Heiterer und trockener Dienstag in Hessen erwartet

Wetter - Offenbach am Main

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen können sich auf einen heiteren und trockenen Dienstag freuen. Das Wetter wird von einer für die Jahreszeit eher milden und feuchten Meeresluft bestimmt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Nach der Auflösung des Nebels wird es daher verbreitet sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 1 und 5 Grad. In der Nacht kühlt es auf -2 bis -7 Grad ab. Örtlich seien Nebel oder Reifglätte möglich.

Der Mittwoch wird nach Angaben der Meteorologen wechselhaft. Im Süden des Landes bleibe es am Vormittag noch heiter und niederschlagsfrei. Später am Tag zeigen sich hier - wie in der nördlichen Landeshälfte - aber auch viele Wolken. Bei 1 bis 4 Grad sei auch leichter Sprühregen möglich.