Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wird am Mittwoch unbeständig. Vom Vormittag an ist es stark bewölkt und Regen zieht langsam ostwärts, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Erst ab dem Nachmittag kann demnach in Nordfriesland mit trockenen Abschnitten gerechnet werden. Im Südosten bleibt es regnerisch. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 8 Grad. In der Nacht zu Donnerstag soll es weiterhin wechselnde Bewölkung geben.