Frankfurt/Main/Kiel (dpa/lno) - Trotz Regens in den vergangenen Tagen ist die Dürre in Schleswig-Holstein weiter Thema. In Schleswig herrschte in diesem Jahr bislang das größte Niederschlagsdefizit, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Betrachte man den Regen seit Jahresbeginn, so seien dort erst 32,8 Prozent der klimatologisch zu erwartenden Niederschlagsmenge gefallen.