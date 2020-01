Offenbach (dpa/lhe) - Grauer Himmel, viel Regen: Das Wetter in Hessen zeigt sich auch in den kommenden Tagen von seiner ungemütlichen Seite. Am Mittwoch sollen Regen- und Graupelschauer übers Land ziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. Der Wind wehe meist mäßig, teils könne es aber noch starke, in den Bergen auch stürmische Böen geben.

Wegen der Warnung des DWD vor Sturmböen wurden am Dienstag in Offenbach die Friedhöfe geschlossen, wie die Stadt mitteilte. Am Mittwoch prüfe die Friedhofsverwaltung, ob die Tore wieder öffnen können. Laut der DWD-Vorhersage wird es wechselnd bis stark bewölkt sein. Die Temperaturen steigen demnach auf 4 bis 8 Grad, im höheren Bergland ist es etwas kühler.

Am Donnerstag bleibt das Wetter nach Angaben der Meteorologen unbeständig. Erneut sei es wechselnd bis stark bewölkt, am Abend könne es etwas regnen. Es werde 6 bis 10 Grad warm, im Bergland erreichten die Temperaturen 4 Grad.

Am Freitag ein ähnliches Bild: Es werde bewölkt und regnerisch. Doch steigen in Hessen die Temperaturen auf milde 11 bis 14 Grad. Der Wind wehe meist mäßig aus Südwest. Starke Böen seien aber noch möglich.