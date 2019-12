Offenbach (dpa/lhe) - Autofahrer müssen am Wochenende in Hessen mit glatten Straßen rechnen. Vor allem im Bergland erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen gefrierenden Regen. Ab Montag gibt es dann hessenweit sogar Graupelgewitter, oberhalb von 600 Metern fällt Schnee, wie der DWD am Freitag in Offenbach mitteilte. Im milden Rhein-Main-Gebiet regnet es immer wieder leicht.

Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag zwischen sieben und zehn Grad, im höheren Bergland um fünf Grad. Auch am 2. Advent reichen die Werte kaum in den zweistelligen Bereich, dazu bleibt es ungemütlich neblig und trüb. Die neue Woche bringt keinen wesentlichen Wetterumschwung. Zumindest aber könnte sich ab Dienstag nach Angaben einer DWD-Meteorologin eine Wetterberuhigung einstellen - "bevor es anschließend wieder wechselhaft weitergeht", sagte sie.