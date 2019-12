Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter am Wochenende zwischen den Jahren bringt eine Mischung aus Sonne und Wolken nach Hessen. Am Freitagvormittag ist es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach noch stark bewölkt, ab dem Nachmittag lockern die Wolken auf. Bei maximal 7 Grad weht ein schwacher Wind. In der Nacht zu Samstag bleibt es trocken, die Temperaturen sinken auf bis zu -3 Grad im Flachland und -5 Grad in höheren Lagen. Autofahrer müssen mit Glätte auf den Straßen und örtlich mit Nebel rechnen.

Der Samstagmorgen beginnt nach DWD-Prognose mit Nebel, tagsüber ist es überwiegend sonnig. Dazu werden Höchsttemperaturen von 2 bis 5 Grad erreicht. In der Nacht zu Sonntag sinken die Temperaturen dann wieder unter den Gefrierpunkt. Auch der Sonntag beginnt mit Nebel, der sich dann hartnäckiger hält. Örtlich kann es aber immer wieder auflockern. Die Temperaturen sinken am Sonntag weiter auf maximal 0 bis 3 Grad.