Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen in den kommenden Tagen mit teils heftigen Gewittern und Unwettern rechnen. Bei feuchter, subtropischer Luft und Temperaturen von bis zu 35 Grad bleibe es am Mittwoch zunächst heiter und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Im späteren Tagesverlauf ziehen dann örtlich Gewitter mit Starkregen auf. Auch Hagel und Sturmböen mit bis zu 80 Kilometer pro Stunde seien möglich, prognostizierten die Meteorologen. Vielerorts bleibe es aber zunächst trocken.