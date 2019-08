Gewitter in Berlin und Brandenburg am Freitagabend erwartet

Berlin (dpa/bb) - Das Sturmtief "Yap" wird am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag auch in Berlin und Brandenburg zu spüren sein. Anders als im Westen und Südwesten werden für den Osten Deutschlands zwar Gewitter, aber keine starken Unwetter erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte.