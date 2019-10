Frost in der Nacht, teils wolkig am Tag

Offenbach (dpa/lrs) - Die kommende Nacht bringt Kälte nach ganz Rheinland-Pfalz und ins Saarland: Auf bis zu minus 2 Grad fällt dann laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die Temperatur. Am Mittwochmorgen könne es bereits in Tallagen und im Bergland Frost bei minus 1 Grad geben. Tagsüber soll es am Mittwoch 7 bis 12 Grad warm werden. Meist heiter sei es zum Tagesbeginn, dichtere Wolkenfelder seien später vom Westen her zu erwarten, teilten die Meteorologen mit.

Nach der frostigen Nacht soll es am Donnerstag bei 7 bis 11 Grad überwiegend sonnig und trocken werden. Am Freitag wird es bei leichtem Regen mit 9 bis 12 Grad etwas wärmer als am Donnerstag. Generell steigt den Voraussagen zufolge zum Wochenende hin die Temperatur: Bis zu 15 Grad kann es am Samstag geben.