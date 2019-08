Wetter - Offenbach am Main

Offenbach/Frankfurt (dpa/lhe) - Erst Starkregen, dann aber auch Sonne und Temperaturen bis 29 Grad - in Hessen wird das Wetter am Wochenende nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselhaft. Der Freitag beginnt laut DWD-Prognose meist wolkig, im Süden auch heiter. Ab dem Mittag soll es dann landesweit Schauer geben. Mancherorts sei mit Gewittern und Starkregen zur rechnen. Bei Temperaturen bis zu 28 Grad bleibt es aber warm. In der Nacht zum Samstag ist es regnerisch mit zahlreichen Schauern und einzelnen Gewittern.