Potsdam/Berlin (dpa/bb) - Dicke Wolken, aber fast kein Regen: Am Wochenende bleibt es trüb in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag ankündigte, soll es am Freitag zunächst noch vereinzelt regnen, im weiteren Tagesverlauf lässt der Regen nach. Die Meteorologen rechnen wie schon in den Vortagen mit starker Bewölkung. Dadurch lässt sich die Sonne - vor allem im Norden Brandenburgs - kaum blicken. Bei den Temperaturen steigen die Maximalwerte auf milde 8 bis 11 Grad an.

Auch am Samstag wird es voraussichtlich viele Wolken geben, nur gelegentlich stehen heitere Abschnitte bevor. Die Temperaturen liegen weiter bei 8 bis 11 Grad. Die Wetterlage verändert sich laut DWD am Sonntag kaum.