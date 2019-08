Durchmischtes Wetter in Hessen erwartet

Wetter - Offenbach am Main

Offenbach (dpa/lhe) - Schauer, Gewitter - aber auch reichlich Sonne: Das Wetter in Hessen wird in den kommenden Tagen durchmischt. Für Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen verbreitet zwischen 30 und 33 Grad. Es müsse aber auch mit einzelnen Schauern und Gewittern ab Nachmittag gerechnet werden, sagte ein DWD-Meteorologe am Montagmorgen. Lokal könnten diese unwetterartig auftreten. "Viele Regionen bleiben aber auch trocken", sagte der Wetterexperte.