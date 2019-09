Offenbach (dpa/lhe) - Noch einmal Hitze in Hessen: Am Sonntag soll es zwischen 24 bis 29 Grad warm werden. Im Laufe der Woche wird es aber wieder kühler, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Am Sonntag sei es meist sonnig, der Wind wehe schwach. Tags darauf zögen Wolken auf, im Norden könne es regnen. Die Temperaturen erreichten nur noch 19 bis 22 Grad, in Südhessen sei es etwas wärmer. Am Dienstag ein ähnliches Bild: Es sei wechselnd bewölkt, im Norden sei mit einzelnen Regenschauern und auch starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Dort werde es 15 bis 18 Grad warm, im Süden kletterten die Temperaturen auf 18 bis 22 Grad.