Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und dem Saarland gehen die Temperaturen zu Beginn der Woche zurück. Nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach werden am Montag Höchsttemperaturen von 13 Grad erwartet. Am Dienstag sind bis zu 12 Grad möglich, am Mittwoch bis zu 11 Grad. Tagsüber bleibt es trocken und bewölkt bei teils schwachem Wind. In den Nächten gehen die Temperaturen laut DWD-Prognose auf -1 bis -4 Grad zurück. Örtlich ist Bodenfrost möglich.