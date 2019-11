Offenbach (dpa/lrs) - Die Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland startet mit bewölktem und trübem Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, werden am Montag Temperaturen zwischen 5 und 9 Grad erwartet, zugleich soll es stark bewölkt und neblig sein. Auch am Dienstag bleibt es demnach stark bewölkt. Vereinzelt kann es laut Vorhersage regnen. Die Temperaturen steigen voraussichtlich nicht über 6 Grad in der Eifel und 11 Grad am Rhein.