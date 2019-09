Offenbach (dpa/lhe) - Der Dienstag wird in Hessen vielfach sonnig und trocken. Nachdem sich der morgendliche Nebel aufgelöst hat, werde der Tag recht heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Dazu gehen die Temperaturen wieder etwas nach oben: Die Höchstwerte liegen am Dienstag bei 19 bis 22 Grad. Dieser Trend setzt sich an den folgenden Tagen mit Werten von bis zu 25 Grad am Donnerstag und Freitag fort. Auch der Regen hält sich in den kommenden Tagen meist zurück, nur einzelne Schauer sind möglich.