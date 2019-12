Leipzig (dpa/sn) - Sturmtief "Veiko" hat für heftigen Wind in Sachsen und Schneeverwehungen im Gebirge gesorgt. Auf dem Fichtelberg gab es am Samstag Böen mit einer Stärke von bis zu 105 Kilometern pro Stunde, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Gut 20 Zentimeter Schnee wurden auf dem mit 1215 Metern höchsten Berg Sachsens gemessen. "Durch Schneeverwehungen kann es hier und da auch mehr sein", ergänzte der DWD-Sprecher. Auch im Flachland war es stürmisch, vor allem westlich der Elbe. Die Temperaturen waren dagegen laut DWD eher mild und verbreitet im Plusbereich. Nächste Woche könnte es sogar frühlingshaft werden.

Auf dem Fichtelberg liefen unterdessen die Vorbereitungen für den Beginn der Skisaison. "Das ist der erste richtige Schnee in diesem Winter", sagte der Geschäftsführer der Schwebebahn, René Lötzsch. Derzeit werden die Langlaufloipen präpariert, in der nächsten Woche folgen die Abfahrtspisten. Bisher habe man nur maschinell beschneien können, betonte Lötzsch. Er ging davon aus, dass der Skibetrieb auf den Pisten Ende nächster Woche startet.