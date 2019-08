München (dpa/lby) - Gibt es am Sonntag in großen Teilen Bayerns noch Sonne, zeigt sich der Sommer in den kommenden Tagen eher wechselhaft. Zu Beginn der Woche sei in ganz Bayern vermehrt mit Wolken und kurzen, schwachen Schauern zu rechnen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München am Sonntag. Dennoch bleibe es warm mit Höchsttemperaturen von 25 bis 30 Grad.