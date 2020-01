Wechselhaftes Wetter am Donnerstag: Am Wochenende Sonne

München (dpa/lby) - Wolken und zeitweise Regen bestimmen am Donnerstag das Wetter in der Oberpfalz und in Franken, in anderen Teilen Bayerns zeigt sich die Sonne. Südlich der Donau kommt es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zu Auflockerungen und Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen reichen von fünf Grad entlang der östlichen Donau und der Naab bis zu 13 Grad im Alpenvorland.

Für Freitag erwarten die Meteorologen in Alpennähe zunächst etwas Sonne, später bestimmen Wolken und Regen das Wetter. Der Samstag soll mit Regen und Nebel starten, im Tagesverlauf kommt es zu einigen Sonnenstunden in Bayern. Auch am Sonntag soll sich in den Alpen und im Alpenvorland die Sonne oft zeigen.