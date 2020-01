München (dpa/lby) - Das Wetter in Bayern wird in den nächsten Tage recht stürmisch. Schon für die Nacht zum Dienstag erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) kräftigen Wind, der vor allem im Alpenraum zu orkanartigen Böen führen kann. Von Mittwoch an haben Wintersportler dann Grund zur Freude, da in den Bergen Neuschnee erwartet wird. In den tiefer gelegenen Regionen bleibt der Wintereinbruch aber aus: Hier soll es schon von Donnerstag an wieder regnen.