München (dpa/lby) - Der Spätsommer dreht noch einmal auf und beschert den Menschen in Bayern auch in den kommenden Tagen viel Sonne. Allerdings wird die Luft zunehmend feuchter und es drohen örtlich starke Gewitter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Zuvor erreichen die Temperaturen am Sonntag bis zu 31 Grad.

Die neue Woche startet dann mit einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken, maximal werden 26 bis 32 Grad am Montag erreicht. Erneut muss am Nachmittag und in den Abendstunden mit Gewittern gerechnet werden. Auch am Dienstag dürfte es noch hochsommerlich warm bleiben. Dass der Herbst in diesen Tagen nicht mehr ganz so weit entfernt ist, merkt man allerdings in den Morgenstunden, wenn es lokal dichten Nebel geben kann.