München (dpa/lby) - Im bayerischen Alpenvorland und an den östlichen Mittelgebirgen fallen bis zum Mittwochabend oberhalb von etwa 600 Metern bis zu fünf Zentimeter Schnee. Oberhalb von 800 Metern können es 10 Zentimeter, in den Alpen sogar 15 Zentimeter und mehr werden, wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen meldete. Bis zum Mittwochmorgen hatte es bereits mancherorts in den Höhenlagen geschneit. Im Tagesverlauf soll sich von Westen her zunehmend Hochdruckeinfluss durchsetzen. In der Nacht zum Donnerstag droht laut DWD streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe.