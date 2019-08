München (dpa/lby) - Gewitter, Starkregen und Hagel: Nach einem hochsommerlichen Sonntag zeigt sich das Wetter in Bayern abrupt von seiner ungemütlichen Seite. "Ab dem Abend wird es stürmisch - örtlich sind Orkanböen von über 100 Stundenkilometern möglich", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dazu komme in der Nacht zum Montag starker Regen. Teilweise könnten in der Stunde bis zu 25 Liter pro Quadratmeter fallen. In der Nähe von Gewittern kann es vereinzelt auch hageln.