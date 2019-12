München (dpa/lby) - Milde Temperaturen und Sonne erwarten die Menschen in Bayern in der Vorweihnachtszeit. Besonders im Süden Bayerns kommt am Mittwoch mit Temperaturen bis zu 14 Grad ab und zu die Sonne heraus. Im Norden wird es hingegen dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bei Wolken und zeitweisem Regen kühler. Die Nacht zum Donnerstag wird im Süden frostig und in Gewässernähe neblig. Tagsüber ist es bewölkt mit sonnigen Abschnitten bei Temperaturen zwischen 6 und 14 Grad. Der Freitag startet sonnig, wird jedoch im Laufe des Tages zunehmend bewölkter. Die Temperaturen liegen bei maximal 17 Grad an den Alpen.