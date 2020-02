In Bayern bleibt es stürmisch

München (dpa/lby) - Nach dem heftigen Sturm bleibt es im Freistaat vorerst ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Dienstag weiterhin vor orkanartigen Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. An den Alpen regnet es außerdem immer mal wieder, ab 700 Metern fällt Schnee. Bei drei Grad im Fichtelgebirge und zehn Grad am Untermain bleibt es weitestgehend mild.

In der Nacht zum Mittwoch schwächen sich die Böen örtlich bis auf 60 Kilometer pro Stunde ab. Durchs Mittelgebirge und auf den Alpengipfeln fegen weiterhin schwere Sturm- und orkanartige Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Vereinzelt fallen Schnee-, Regen- oder Graupelschauer, auch Gewitter sind möglich. Nachts fallen die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad, in den Alpentälern bis auf minus fünf Grad. Die Meteorologen warnen örtlich vor glatten Straßen.