München (dpa/lby) - Bei Temperaturen bis 27 Grad und reichlich Sonnenschein haben zahlreiche Menschen in Bayern das Wochenende im Freien verbracht. Viele Spaziergänger zog es an die bayerischen Seen. Am Ammersee nutzen Wassersportler die spätsommerlichen Temperaturen, um zu segeln oder zu paddeln. Vielerorts konnten die Menschen den goldenen Oktober ohne Jacke genießen.

Zahlreiche Biergärten im Freistaat öffneten ihre Tore. "Im Oktober kommen natürlich nicht mehr so viele Leute wie im Hochsommer, aber wir haben etwas zu tun. Viele trinken statt einer Mass nur ein kleines Bier, aber dafür wird mehr Kaffee bestellt", sagte ein Mitarbeiter eines Biergartens in Würzburg. Auch in anderen Städten wie München und Nürnberg genossen viele die Sonne bei einem Getränk im Freien. "In letzter Zeit war durch das Wetter nicht so viel los, aber heute schaut es sehr gut aus", freute sich in Augsburg eine Mitarbeiterin eines Biergartens.

Der Regenschirm kann auch zum Start in die neue Woche getrost zu Hause bleiben. Am Montag klettern die Temperaturen im Freistaat auf 20 bis 25 Grad, es bleibt trocken. An der Donau könne es gebietsweise bis in den späten Vormittag hinein Nebel und Hochnebel geben, ansonsten sei es sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Auch der Dienstag beginnt gebietsweise neblig, tagsüber wird es überwiegend sonnig. Die Höchstwerte erreichen 20 bis 24 Grad. In den Alpen gibt es Föhn.

Leichte Abkühlung soll es den DWD-Angaben zufolge ab Mittwoch geben. Es sei dann überwiegend stark bewölkt, zeitweise gebe es Regen, so die Meteorologen. Die Temperaturen erreichen dann 12 bis 17 Grad.