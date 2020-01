München (dpa/lby) - Ein Hauch von Winter in Bayern: Der Sonntag ist für viele Menschen im südlichen Alpenvorland mit Schnee gestartet. "Mancherorts ist es leicht angezuckert", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. "Aber ob man das schon als Winter bezeichnen kann, weiß ich nicht." Null bis drei Zentimeter Neuschnee seien in Alpennähe gefallen, bei leichtem Frost. Am Sonntag sollten die Temperaturen bei null bis fünf Grad liegen, bevor es in den kommenden Tagen schon wieder milder werden sollte. "Dann wieder von Winter keine Spur".