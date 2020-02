München (dpa/lby) - Wegen des Sturmtiefs "Sabine" hat die Deutsche Bahn in Bayern vorerst auch den Regionalverkehr eingestellt. "Je nach Lage des Orkans wird im Laufe des Vormittags der Verkehr wieder aufgenommen", teilte die Bahn am Montagmorgen mit. Die Bahn hatte zuvor bereits den Fernverkehr bundesweit eingestellt.

Sie S-Bahn in München fuhr zunächst. Eine spätere Einstellung des Betriebs sei aber nicht ausgeschlossen, sagte eine Sprecherin. "Wir beobachten die Lage." In Nürnberg stand die S-Bahn zunächst still. Da auch die meisten Züge von privaten Bahnunternehmen auf den Gleisen der Deutschen Bahn rollen, kommt es bei den Privatbahnen in der Regel ebenfalls zu Einschränkungen. "Alle anderen Verkehrsunternehmen haben ihren Fahrbetrieb vorsorglich eingestellt", teilte die Bahn mit.