Frankfurt/Kandern(dpa/lsw) - Nach Unwettern haben mehrere umgestürzte Bäume und Blitzeinschläge den Verkehr in Baden-Württemberg zum Teil blockiert. Der Fernverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt war am Montag eingestellt. Ein Blitz war am Abend zuvor in das Stellwerk der Deutschen Bahn im südhessischen Mörfelden-Walldorf eingeschlagen und hatte dieses beschädigt. Die Reparaturarbeiten sollten nach Angaben der Bahn voraussichtlich bis Dienstag dauern. Die Züge wurden über Darmstadt umgeleitet. Es könne zu Verspätungen von 45 bis zu 60 Minuten kommen, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Auch entfielen ICE-Züge auf dem Abschnitt zwischen Frankfurt am Main und Stuttgart, um die Umleitungsstrecken zu entlasten.