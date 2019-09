Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland startet nach Nebelauflösung am Dienstag freundlich. Am Mittag ziehen von Südwesten jedoch dichte Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf soll es schließlich regnen. Die Temperaturen erreichten 17 bis 21 Grad. Der Wind wehe mäßig, in Hochlagen könne es einzelne Windböen geben. In der Nacht zum Mittwoch ist es der Vorhersage zufolge stark bewölkt, der Regen lässt etwas nach. Die Temperaturen sinken auf bis zu neun Grad.