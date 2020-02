Schüler bleiben wegen "Sabine" am Montag zuhause

Mainz (dpa/lrs) - Mindestens 200 Schulen der 1600 Schulen in Rheinland-Pfalz haben wegen Sturmtief "Sabine" am Montag den Unterricht ausfallen lassen. Wie eine Sprecherin des Bildungsministeriums erklärte, entschieden die Schule nach jeweiliger Lage vor Ort, ob die Schüler zu Hause bleiben können. Die etwa gemeldeten 200 Schulen entsprachen dem Stand von Montagnachmittag. In Hessen, Baden-Württemberg, dem Saarland oder Nordrhein-Westfalen fiel Unterricht wegen "Sabine" ebenfalls aus.