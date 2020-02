Offenbach (dpa/lrs) - Verletzte, umgestürzte Bäume, Straßensperrungen, Zugausfälle: Orkantief "Sabine" hat Rheinland-Pfalz und im Saarland zahlreiche Schäden angerichtet. In Saarbrücken wurden am Sonntagabend drei Menschen verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Eine Frau schwebte am Montagmorgen noch in Lebensgefahr.

Die Frau war dem Sprecher zufolge zusammen mit einer Kollegin aus dem Klinikum in Saarbrücken auf dem dem Weg zu ihrem geparkten Auto gewesen, als ein Baum umstürzte und die beiden Frauen traf. Die Kollegin sein nur leicht verletzt worden. Ein Mann wurde zudem am Bahnhof in Güdingen von einem herabfallenden Schild getroffen. Er kam laut Polizeisprecher in ein Krankenhaus.

In beiden Bundesländern berichteten nahezu alle Polizeidienststellen von vielen Einsätzen wegen entwurzelter Bäume, umgestürzter Werbetafeln und verwehter Gegenstände. So zählte das Polizeipräsidium in Ludwigshafen etwa 100 Einsätze in der Nacht zu Montag. Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand. Besonders getroffen hat "Sabine" traf laut Polizei besonders die Region rund um Landau. Hier schätzt die Polizei den bereits jetzt entstandenen Schaden auf etwa 50 000 Euro.

Auch bei Kaiserslautern und in der Region Trier ließ "Sabine" in der Nacht nach Angaben der Polizei zahlreiche Bäume umstürzen. Am Montagmorgen blieben deshalb mehrere Straßen, darunter Teile der Bundesstraße 48, zunächst gesperrt. Verletzt wurde auch hier niemand. Am Morgen meldete die Polizei in Kaiserslautern etwa 170, die Polizei in Trier für den Bereich Mosel, Eifel und Hunsrück mehr als 130 Einsätze. Dort seien wegen umgestürzter Bäume knapp 30 Straßen gesperrt. Im gesamten Präsidiumsbereich waren rund 9500 Personen ohne Strom.

Die Hochmoselbrücke im Kreis Bernkastel-Wittlich bleibe wegen massiver Seitenwinde weiter für LKW gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei. Verletzte gab es keine. Größere Schadensereignisse waren nicht bekannt. An vielen Schulen in Trier fiel am Montag der Unterricht aus: Die Kinder durften zuhause bleiben.

Der Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, Lars Brummer, sagte: "Es ist kein Haus eingestürzt und kein Dach weggeflogen. Mit Stand 3 Uhr morgens hatten wir 178 umgefallene Bäume, 11 beschädigte Pkw und einen Gesamtschaden von rund 63 000 Euro. Unser Gebiet reicht bis zum Nürburgring und zur NRW-Landesgrenze. Auch Westerwald und Hunsrück gehören dazu." Die Polizei in Wörth warnte vor dem Betreten des Bienwaldes, hier bestehe Lebensgefahr durch möglich Astbrüche. Zurzeit gesperrte Kreisstraßen im Gebiet sollen demnach erst im Laufe des Dienstags wieder freigegeben werden.

Im Saarland sei das ganze Land betroffen gewesen, neben gesperrten Straßen vermeldete die Polizei nach Angaben eines Sprechers auch zeitweise Stromausfälle durch beschädigte Oberleitungen.

Auch im benachbarten Luxemburg löste "Sabine" viele Einsätze aus. Mehr als 120 Mal mussten Feuerwehrkräfte bis zum Morgen ausrücken - unter anderem weil Bäume Straßen blockierten oder auf Autos gefallen waren. Verletzte gab es keine.

Eine Raststätte an der A3 (Berchem) war vorübergehend gesperrt worden, weil der Sturm das Dach des Tankstellengebäudes teilweise abgedeckt hatte. Zudem gab es etliche Straßensperrungen. Viele Schulen blieben auch in Luxemburg am Montag geschlossen. Uni-Mitarbeitern wurde freigestellt, ob sie von zuhause arbeiten wollten. Am Flughafen wurden etliche Flüge gestrichen.

Für Bahnpendler und -reisende gab es am Morgen zumindest teilweise Entwarnung. Wie eine Sprecherin sagte, nahm die Bahn den Regionalverkehr ab etwa 10 Uhr langsam wieder auf. "Die Erkundungsfahrten sind abgeschlossen." Es sei aber noch den ganzen Tag über mit Verspätungen und einzelnen Ausfällen zu rechnen.

Der Hunsrück-Flughafen Hahn meldete vorerst keine Streichungen von Flügen. Im Gegenteil: Sechs Maschinen seien zusätzlich auf dem Airport gelandet, weil sie von ihren Zielflughäfen umgeleitet worden seien, sagte Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung.

"Sabine" hat Rheinland-Pfalz heftige Sturmböen beschert. Eine Spitzengeschwindigkeit von 150 Stundenkilometern sei am frühen Montagmorgen auf dem Weinbiet bei Neustadt an der Weinstraße gemessen worden, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Um 6 Uhr morgens gab es dort noch Böen von 147 Stundenkilometern. Noch heftiger wehte es auf dem Feldberg im Schwarzwald, wo die Meteorologen Spitzengeschwindigkeiten von 177 Stundenkilometer registrierten.