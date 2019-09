Offenbach (dpa/lrs) - Zum Wochenende hin wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunehmend trüber und regnerischer. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zeigt sich am Freitag zunächst noch die Sonne bei Temperaturen von bis zu 22 Grad. Zum Abend hin ziehen dann nordwestlich der Mosel sowie in der Südpfalz dichte Wolken auf, die sich in der Nacht weiter ausbreiten und erste Regenschauer mitbringen.

Bewölkung und Schauer erwarten die DWD-Meteorologen auch am Samstag. Vereinzelt sind Gewitter möglich. Tagsüber liegen die Höchsttemperaturen bei 14 bis 19 Grad. Samstagnacht gibt es noch vereinzelte Schauer.

Der Sonntag bringt laut DWD-Vorhersage längere trockene Abschnitte. Kürzere Schauer und Gewitter sind trotzdem möglich, dabei werden Temperaturen von maximal 18 Grad erreicht.