Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf ein spätsommerliches Wochenende freuen. Nachdem das Wetter am Donnerstag noch wechselhaft bleibt, lassen die Schauer am Abend nach, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen sagte. Am Vormittag ziehe ein schauerartiges Regengebiet über Rheinland-Pfalz und das Saarland. Im Laufe des Tages lockert es auf und es bleibt meist trocken. Vereinzelt können jedoch Schauer und windige Böen auftreten. Die Temperaturen reichen von 14 bis 17 Grad.

Über Nacht lassen die vereinzelten Schauer nach. Am Freitag ist es nach Angaben des Meteorologen bereits sonnig und überwiegend trocken bei bis zu 19 Grad. Am Samstag und Sonntag wird es spätsommerlich warm mit bis zu 24 Grad.