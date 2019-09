Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt regnerisch. Am Mittwochvormittag ist es meist stark bewölkt und von Südwesten her ziehen Schauer durch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Nach einer kurzen Regenpause könne es dann am Nachmittag wieder zu Niederschlägen kommen. Dann seien auch einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 bis 19 Grad. Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter ungemütlich: Bis Freitag kann es bei Temperaturen von maximal 20 Grad immer wieder zu Schauern kommen.