Der Mai 2021 war nicht nur zu kühl, sondern auch zu dunkel und zu nass. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner etwa 2000 Messstationen. Der Statistik zufolge war es der kälteste Mai seit 2010. Mit 10,7 Grad lag der Temperaturdurchschnitt 1,4 Grad unter dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung sogar minus 2,4 Grad.

Der Mai hatte zudem eine riesige Temperaturspanne: Von minus 4,5 Grad am 3. Mai in Meßstetten auf der Schwäbischen Alb ging es binnen Tagen hoch bis 31,3 Grad am 9. Mai in Waghäusel-Kirrlach bei Heidelberg. Nach dem besonders trockenen Mai 2020 war der Mai 2021 mit rund 95 Litern pro Quadratmeter zudem besonders nass (das Mittel der Periode 1991 bis 2020 liegt bei 70 Litern). Mit durchschnittlichen 10,3 Grad Celsius und gut 120 Litern pro Quadratmeter war Bayern im Mai das kühlste und niederschlagreichste Bundesland.

Mit nur etwa 165 Stunden verfehlte die Sonnenscheindauer im Mai ihr Soll von 202 Stunden recht deutlich um 18 Prozent. Mit ebenfalls 165 Sonnenstunden befand sich der Freistaat im deutschlandweiten Vergleich etwa im Mittelfeld - sonnigste Region war Brandenburg mit 190 Stunden.

Auch der Frühling 2021 insgesamt war deutlich zu kühl. "Damit endete die seit 2013 andauernde Serie zu warmer Frühjahre in Deutschland", teilte der DWD mit. Vor allem kühle Nordwinde im April und der Zustrom frischer Meeresluft im Mai hätten das Temperaturniveau gedrückt, berichteten die Meteorologen. Die Niederschlagsmenge blieb trotz des verregneten Mai unter dem vieljährigen Mittel. Die Sonnenscheindauer war sogar geringfügig höher als das Soll.