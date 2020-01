Lindau (dpa/lby) - Bei einem Sturm sind in Lindau Putzstücke einer Kirche auf den Marktplatz gefallen und haben Autos beschädigt. Die Fassadenteile sind am Dienstagmittag an der evangelischen Stephanskirche abgebrochen und herabgestürzt. Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar.