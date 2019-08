Leipzig (dpa) - In Thüringen steigen die Temperaturen im Laufe der kommenden Tage wieder. "Auf das fast schon herbstliche Intermezzo folgt nun wieder freundliches Sommerwetter", sagte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Während die Höchstwerte am Mittwoch bei 23 bis 25 Grad liegen und in der Nacht nochmals einstellige Tiefstwerte erreicht werden, seien am Donnerstag schon bis zu 28, am Freitag bis zu 29 Grad möglich. Dazu gebe es viel Sonne, wenige Wolken und keine Niederschläge.